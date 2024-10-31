Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД открыли обновленный клиентский офис для грузоотправителей в Костроме

2024-10-31 17:19
Офис обслуживания клиентов терминального комплекса РЖД открыт 31 октября в Костроме. Здесь владельцы грузов оформляют услуги по доставке, погрузке, выгрузке и хранению на складах и открытых площадках ОАО «РЖД», получают консультации по вопросам перевозок, заключают договоры и оформляют отчетные документы.

В обновленном здании обустроено комфортное пространство для грузовладельцев. Операторы обслуживают одновременно двоих посетителей, есть зона ожидания и переговорная комната.

«В Костроме услугами железнодорожного транспорта пользуются промышленные и торговые предприятия, к каждому нужен индивидуальный подход. В этом году отмечаем положительную динамику объемов переработки грузов и их отправки по железной дороге, новый офис позволит развивать наше продуктивное взаимодействие», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

На грузовом терминале железнодорожной станции Кострома-Новая объемы переработки грузов в январе – сентябре 2024 года составили около 0,5 млн тонн. За этот же период со станции отправлено 20 контейнерных поездов (+40% к январю – сентябрю 2023 года).

Кроме того, грузовой терминал Кострома-Новая осуществляет прием и выгрузку щебня для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

