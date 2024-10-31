Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на вокзале Екатеринбург

2024-10-31 16:26
Комфортное современное пространство для ожидания поезда маломобильными пассажирами, оснащенное необходимым оборудованием для удобства посетителей, открылось 31 октября на 1 этаже вокзала Екатеринбург.

Специализированный зал Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» укомплектован удобными диванами и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках, а также для слабовидящих посетителей, путешествующих с собаками-поводырями. Для слабослышащих пассажиров в зале предусмотрено индукционное оборудование.

Для получения ситуационной помощи в зале ожидания предусмотрена кнопка вызова персонала, а оперативно узнать информацию или проконсультироваться со специалистом, в том числе на русском жестовом языке, пассажиры смогут в справочных видеотерминалах, расположенных на вокзале.

Как отметил начальник Свердловской магистрали Павел Бурцев, проект реализован РЖД в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов, и при проведении работ по адаптации пространства вокзального комплекса для маломобильных граждан учтены их пожелания.

Представители общественной организации инвалидов «Доступная среда всем» и Всероссийского общества слепых, которые присутствовали на открытии, смогли удостовериться, что оснащение зала учитывает потребности разных категорий путешественников с особенностями здоровья.

Напомним, что на вокзалах безвозмездно предоставляются услуги сопровождения маломобильных пассажиров, перемещения их ручной клади и багажа, а также помощи в высадке и посадке на поезд. Услугами Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, оформив заявку не менее чем за 24 часа до оказания услуги по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

