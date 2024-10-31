Первый контейнерный поезд отправился с нового терминала «Один пояс, один путь» в Республике Татарстан

16:17

С нового контейнерного терминала «Один пояс, один путь» отправился первый состав из 76 контейнеров, груженых свекловичным жомом. Поезд проследует с Куйбышевской железной дороги до дальневосточного порта Находка по согласованному расписанию, откуда контейнеры морем отправят в Китай.

ОАО «РЖД» обеспечило примыкание железнодорожных путей контейнерного терминала «Один пояс, один путь» к путям общего пользования магистрали, а именно к станциям Круглое Поле и Никашновка.

Планируется, что уже в 2025 году с терминала на экспорт в Китай будут отправлять каучук, зерновые культуры и растительное масло. Основной номенклатурой импорта станут товары народного потребления и бытовая техника, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.