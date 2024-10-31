В 2024 году в Воронежской области проведен ремонт 8 железнодорожных переездов

15:31

В 2024 году в Воронежской области железнодорожники отремонтировали 8 переездов: на подъездном пути к воронежскому аэропорту, на станциях Придача и Лиски, рядом с остановочными пунктами Машмет и Дивногорье, у села Пухово, а также на двух переездах у поселка городского типа Каменка.

На объектах путейцы обновили асфальтовое покрытие проезжей части в пределах 10 м с обеих сторон железной дороги и между путями, нанесли дорожную разметку. На переезде у села Пухово основание переезда укрепили бетонными блоками и заменили резинокордовый настил, а у остановочного пункта Машмет также уложили новый резинокордовый настил и установили направляющие столбики со светоотражающими элементами.

Ремонт и техническое обновление железнодорожных переездов проводится с целью повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.