Чат-бот «Электрички РЖД» расширит работу на Горьковской железной дороге в ноябре

2024-10-31 15:22
Жители республик Чувашия и Марий Эл смогут с 1 ноября 2024 года приобрести билеты на пригородные поезда ППК «Содружество», которые курсируют по Горьковской железной дороге, через специальный чат-бот в мессенджере Telegram – «Электрички РЖД».

Благодаря виртуальному помощнику пассажиры, помимо покупки проездных документов, могут также оформить квитанции на провоз багажа и животных. Кроме того, в чат-боте доступно оформление льготного проездного документа для студентов, обучающихся в учебных заведениях, – партнеров этого проекта.

Для того чтобы приобрести билет через чат-бот, необходимо:

  • зайти в мессенджер Telegram и перейти по ссылке @bilet_na_elektrichku_bot;
  • пройти полную регистрацию;
  • выбрать маршрут, дату и время поездки;
  • совершить оплату через систему безопасных платежей.

После этого автоматически придет штрих-код билета. При проверке пассажиру необходимо открыть чат-бот «Электрички РЖД» и показать в нем электронный документ кассиру.

Напомним, что с сентября 2024 года жители Нижегородской области и Республики Татарстан уже могут покупать билеты на пригородные поезда через виртуального помощника.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

