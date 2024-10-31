Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога назначила дополнительный рейс по маршруту Нижний Новгород – Большое Болдино в День народного единства

2024-10-31 13:55
Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» перевезет пассажиров по мультимодальному маршруту Нижний Новгород – Большое Болдино 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства.

Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до Большого Болдино. Поезд отправится из Нижнего Новгорода (ст. Нижний Новгород-Московский) в 07:35 и прибудет на ст. Ужовка в 11:00. Обратно состав отправится в 19:08, прибудет в столицу Приволжья в 22:33.

Этот маршрут реализуется с целью развития внутреннего туризма в Нижегородской области.

Как отметил начальник Сергей Дорофеевский, в настоящее время это направление пользуется повышенной популярностью у жителей и гостей региона. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам», а также у региональных туроператоров.

Добавим, что проезд за автобус оплачивается на месте. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

