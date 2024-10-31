Проект «Графский поезд» стал одним из победителей Всероссийской туристической премии «Маршрут года»

13:50

«Графский поезд» – совместный проект Юго-Восточной железной дороги, правительства Воронежской области и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» – удостоился Гран-при в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» в финале XI Всероссийской туристической премии «Маршрут года», который состоялся в Уфе.

Ретропоезд, ставший визитной карточкой Воронежской области, пользуется большой популярностью у горожан и гостей города. С запуска проекта, в 2021 году, «Графский поезд» перевез более 68 тыс. пассажиров.

В число победителей вошел еще один туристический проект, реализованный на Юго-Восточной железной дороге. В номинации «Лучший военно-исторический маршрут» 1 место занял ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» сообщением Старый Оскол – Сараевка (Белгородская область). Этот проект посвящен 80-летию Победы в Курской битве и памяти строителей 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной Армии на Курской дуге.

Всего на соискание премии в 2024 году было представлено 454 проекта из 62 регионов Российской Федерации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.