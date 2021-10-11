Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 3,5 тыс. билетов по «семейному» тарифу оформили пассажиры с детьми на Забайкальской железной дороге

2021-10-11 10:34
Более 3,5 тыс. билетов по льготным субсидированным тарифам оформили российские семьи в поезда дальнего следования, курсирующие по Забайкальской железной дороге, с начала августа.

Напомним, что российские семьи получили право оформлять билеты в купе по льготному тарифу в рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма.

С 1 октября приобрести билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми можно как в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК», так и онлайн – на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Подробнее о льготе.

Льготный тариф для семейных поездок в купейных вагонах дает возможность пассажирам с детьми чаще путешествовать поездами дальнего следования. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. В среднем, снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета). При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами (например, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также при оформлении по воинским и транспортным требованиям, ФСС, ПФР, УСЗН).

Приобрести билеты со скидкой и совершить поездки семьи с детьми могут до конца текущего года. Можно еще успеть спланировать предстоящие осенние каникулы и ноябрьские праздники. Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

