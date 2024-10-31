В ноябрьские праздники пригородные поезда на Красноярской железной дороге будут курсировать по особому расписанию

12:53

Для удобства пассажиров на КрасЖД изменится график движения электропоездов на ноябрьские выходные, приуроченные к празднованию Дня народного единства.

Так, по особому расписанию будут курсировать пригородные экспрессы, охватывающие самые протяженные региональные маршруты.

Ускоренные электрички Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол отправятся в рейсы из Красноярска – в субботу, 2 ноября, в обратном направлении – в понедельник, 4 ноября.

Пригородный поезд Красноярск – Мана – Красноярск будет курсировать 3 и 4 ноября (2 ноября отменяется).

В пятницу, 1 ноября, пригородные поезда будут курсировать по расписанию четверга. В субботу, 2 ноября, для всех маршрутов будет действовать пятничное расписание. В воскресенье, 3 ноября, электропоезда будут курсировать по расписанию субботы. В понедельник, 4 ноября, для всех маршрутов будет действовать расписание воскресного дня.

Составность электричек на самых популярных направлениях в эти дни увеличится до 6-10 вагонов.

Изменения не коснутся направлений Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае, межрегионального рейса Красноярск – Ачинск – Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.

Некоторые пригородные поезда будут отменены.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с расписанием при планировании поездок. Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.