В 2024 году Свердловская железная дорога обновила 87 км пути в северных регионах УрФО

2024-10-31 10:04
Свердловская магистраль всеми видами ремонта обновила 87,3 км железнодорожного пути на севере Уральского федерального округа – от станции Демьянка в Тюменской области до станции Коротчаево в ЯНАО. Это на 67% больше, чем в 2023 году.

В ходе летней путевой кампании капитальный ремонт с укладкой бесстыкового «бархатного» пути на железобетонном основании выполнен на участках общей протяженностью 36 км: на перегоне Сурмятин – Вач-Ягун и прилегающих станциях – в Нижневартовском районе ХМАО – Югры (13,7 км), Игль – Пыть-Ях – в Нефтеюганском районе ХМАО – Югры (10,9 км), Ягенетта – Нарат – в Пуровском районе ЯНАО (11,4 км).

Кроме того, на участках пути общей протяженностью 40 км проведена замена шпал, рельсов и скреплений, очистка щебеночного балласта и выправка пути. Это перегоны Вах – Манчем в Уватском районе Тюменской области (22,2 км), Путевой Пост 502 км – Салым (4 км), Путевой пост 589 км – Игль – Пыть-Ях (8,9 км) и Островной – Сургут (4,9 км) в ХМАО – Югре. Также в рамках планово-профилактических работ проведено обновление пути на участке Вынга-Яха – Хохорэй в Пуровском районе ЯНАО (11,3 км).

Ежегодно объем и специфика ремонта определяются исходя из плановых графиков обновления пути (на основе технологических стандартов), а также по результатам диагностики актуального состояния полотна. Эти мероприятия обеспечивают безопасность и надежность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешенные скорости движения пассажирских поездов до 120 км/ч, грузовых – до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

