Первый «грузовой экспресс» отправился на экспорт со станции Кукмор в Татарстане

09:25

Горьковская железная дорога отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор в Республике Татарстан.

«Грузовой экспресс» общим весом более 3,4 тыс. тонн через 4 дня прибудет на станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги, откуда зерно отправится в Египет морским транспортом.

Для организации перевозок по железной дороге на территории Кукморского элеватора был проведен ремонт инфраструктуры, включающий в себя работы по замене шпал, восстановлению стрелочных переводов и установке новых вагонных весов.

«Реконструкция инфраструктуры обеспечит эффективную организацию перевозки зерна в регионе, улучшит логистику и увеличит объемы перевозок как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Реализация проекта «Грузовой экспресс» на станции Кукмор позволяет сформировать составы и привлечь дополнительные объемы грузов. Так, на станции Шемордан в состав будут включены вагоны с продукцией местного хлебоприемного предприятия.

На начальном этапе по железной дороге планируется ежемесячно отправлять 48 вагонов-зерновозов. Следующий рейс запланирован на Октябрьскую железную дорогу, также с дальнейшей отправкой на экспорт через морские порты Северо-Запада, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.