Пассажирская инфраструктура и подвижной состав Красноярской железной дороги готовы к работе в зимних условиях

09:16

Все объекты пассажирского комплекса Красноярской железной дороги переведены на зимний режим работы.

Так, на вокзалах, в пассажирских павильонах и зданиях установлен и постоянно поддерживается комфортный температурный режим, система уличного освещения настроена с учетом короткого светового дня. Входные группы на крупных вокзалах оборудованы тепловыми завесами, защищающими от сквозняков.

Также подготовлена снегоуборочная и тротуароуборочная техника, сформирован запас песка и реагентов для обслуживания пассажирских платформ, входных групп и лестничных спусков в условиях гололеда.

Всего на КрасЖД функционируют свыше 650 пассажирских объектов, в том числе 7 крупных вокзалов, более 60 остановочных пунктов и более 150 пассажирских посадочных платформ.

Комфортные условия созданы в 27 электропоездах КрасЖД, 22 из которых курсируют в Красноярском крае, 5 – в Хакасии. Специалисты проверили и отрегулировали герметичность окон, приборы контроля микроклимата и отопления. Инженеры выполнили комплексную диагностику всех устройств, от которых зависит эксплуатационная надежность электропоездов не только в морозы, но и при резких среднесуточных температурных перепадах.

Завершена подготовка к работе в зимних условиях пассажирских вагонов поездов дальнего следования. В них настроены системы электроотопления, вентиляции, водоснабжения. Кроме того, КрасЖД сформирован неснижаемый двухмесячный запас угля для поддержания комфортной температуры в пассажирских поездах во время их стоянок и при движении по неэлекрифицированным участкам железных дорог. Сегодня он составляет 1,2 тыс. тонн топлива.

Благодаря принятым мерам в поездах будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура – не менее 24°С. Кроме того, все вагоны укомплектованы теплыми одеялами.

В целях повышения безопасности движения на механические узлы тормозной системы вагонов наносится специальная смазка, защищающая детали от обледенения.

Всего в дальних перевозках предстоящей зимой будет задействовано почти 300 вагонов – с учетом повышенного спроса на поездки, которые обычно приходятся на конец декабря, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.