В 2024 году Забайкальская железная дорога выполнила капитальный ремонт 10 железнодорожных переездов

В 2024 году на полигоне Забайкальской железной дороги выполнен капитальный ремонт 10 железнодорожных переездов – по 5 в Забайкальском крае и Амурской области.

Ремонт выполнен на станциях Сохондо, Маккавеево, Безречная, Урюм, Нанагры (Забайкальский край) и Гудачи, Гонжа, Томичи (Амурская область), а также на перегонах Моховая Падь – Благовещенск и Екатеринославка – Тур (Амурская область).

На станциях Арга и Возжаевка (Амурская область) завершается работа по переводу железнодорожных переездов в разряд охраняемых.

Кроме того, выполнено асфальтирование проезжей части на подходах к 16 переездам, на таком же количестве переездов произведена укладка резинотехнических настилов.

На трех переездах – на станциях Черновская, Забайкальск (Забайкальский край) и Среднебелая (Амурская область) – установлены автоматические устройства заграждения пути.

Напомним, что в 2023 году на полигоне Забайкальской железной дороги капитально отремонтировано 5 железнодорожных переездов (в Забайкальском крае – 4, в Амурской области – 1).

Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на совершенствование уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.