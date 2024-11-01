Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Юго-Восточная железная дорога готова к работе в зимних условиях

2024-11-01 16:36
Юго-Восточная железная дорога готова к работе в зимних условиях
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Техника, инфраструктура и хозяйства Юго-Восточной железной дороги полностью подготовлены к работе в зимний период.

Железнодорожники отремонтировали 166 км пути, уложили 40 новых стрелочных переводов. Завершена проверка готовности контактной сети, устройств электроснабжения и систем связи к работе в условиях низких температур, а также систем механической очистки льда с проводов. В пригородных электропоездах проверены функциональность отопительных систем, герметичность окон и дверей в вагонах.

Проинспектированы системы отопления, водоснабжения и освещения железнодорожных вокзалов магистрали. Для уборки снега и наледи на объектах пассажирской инфраструктуры создан необходимый запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря. Имеется достаточное количество топливных ресурсов и горюче-смазочных материалов.

Утверждены оперативные планы распределения работников и техники для эффективной ликвидации возможных последствий снегопадов. Для обеспечения бесперебойного движения поездов зимой будут задействованы 66 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Проведена диагностика компрессорных установок, устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов.

Все работники обеспечены зимней спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, подготовлены пункты обогрева.

Прошли специальное обучение и впервые приступят к выполнению своих обязанностей в зимних условиях более 1400 специалистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru