Юго-Восточная железная дорога готова к работе в зимних условиях

16:36

Техника, инфраструктура и хозяйства Юго-Восточной железной дороги полностью подготовлены к работе в зимний период.

Железнодорожники отремонтировали 166 км пути, уложили 40 новых стрелочных переводов. Завершена проверка готовности контактной сети, устройств электроснабжения и систем связи к работе в условиях низких температур, а также систем механической очистки льда с проводов. В пригородных электропоездах проверены функциональность отопительных систем, герметичность окон и дверей в вагонах.

Проинспектированы системы отопления, водоснабжения и освещения железнодорожных вокзалов магистрали. Для уборки снега и наледи на объектах пассажирской инфраструктуры создан необходимый запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря. Имеется достаточное количество топливных ресурсов и горюче-смазочных материалов.

Утверждены оперативные планы распределения работников и техники для эффективной ликвидации возможных последствий снегопадов. Для обеспечения бесперебойного движения поездов зимой будут задействованы 66 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Проведена диагностика компрессорных установок, устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов.

Все работники обеспечены зимней спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, подготовлены пункты обогрева.

Прошли специальное обучение и впервые приступят к выполнению своих обязанностей в зимних условиях более 1400 специалистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.