Первый визит Ким Ир Сена увековечили на Ярославском вокзале Москвы

15:14

На Ярославском вокзале Москвы прошла торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной первому визиту председателя Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена в СССР.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Сегодняшняя акция подчеркивает, с каким уважением и почтением мы относимся к нашей общей истории и к нашим великим предшественникам. Сотрудничество между Россией и КНДР сегодня находится на подъеме и продолжает развиваться ускоренными темпами», – отметил Сергей Лавров.

Первая поездка основателя КНДР товарища Ким Ир Сена в нашу страну состоялась 3 марта 1949 года. Тогда поезд корейского лидера прибыл на Ярославский вокзал Москвы.

«Хочу отметить важность сегодняшнего события для истории наших стран. Глава КНДР Ким Ир Сен внес большой вклад в развитие отношений между КНДР и Россией, и я бы хотела выразить сердечную благодарность Министерству иностранных дел, РЖД и правительству Москвы за установление памятной доски в честь визита лидера КНДР»,­ – сказала Цой Сон Хи.

Российские и корейские железнодорожники продолжают успешное взаимодействие. РЖД в этом году восстановили работы в рамках российского инфраструктурного проекта в КНДР «Хасан – Раджин», который играет значимую роль в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.

«Впереди нас ждет большая совместная работа на благо России и КНДР. И я уверен, что открытая нами сегодня мемориальная доска станет добрым напоминанием будущим поколениям о тесных, дружеских связях между двумя странами и том значении, которое имел в их установлении Ким Ир Сен», – подчеркнул Олег Белозёров.

Среди первоочередных задач, стоящих перед РЖД, – это увеличение объема перевозок российского угля через порт Раджин, полноценное восстановление деятельности совместного предприятия «РасонКонТранс», а также восстановление регулярного пассажирского сообщения.