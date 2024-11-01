Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый визит Ким Ир Сена увековечили на Ярославском вокзале Москвы

2024-11-01 15:14
Первый визит Ким Ир Сена увековечили на Ярославском вокзале Москвы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Ярославском вокзале Москвы прошла торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной первому визиту председателя Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена в СССР.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Сегодняшняя акция подчеркивает, с каким уважением и почтением мы относимся к нашей общей истории и к нашим великим предшественникам. Сотрудничество между Россией и КНДР сегодня находится на подъеме и продолжает развиваться ускоренными темпами», – отметил Сергей Лавров.

Первая поездка основателя КНДР товарища Ким Ир Сена в нашу страну состоялась 3 марта 1949 года. Тогда поезд корейского лидера прибыл на Ярославский вокзал Москвы.

«Хочу отметить важность сегодняшнего события для истории наших стран. Глава КНДР Ким Ир Сен внес большой вклад в развитие отношений между КНДР и Россией, и я бы хотела выразить сердечную благодарность Министерству иностранных дел, РЖД и правительству Москвы за установление памятной доски в честь визита лидера КНДР»,­ – сказала Цой Сон Хи.

Российские и корейские железнодорожники продолжают успешное взаимодействие. РЖД в этом году восстановили работы в рамках российского инфраструктурного проекта в КНДР «Хасан – Раджин», который играет значимую роль в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.

«Впереди нас ждет большая совместная работа на благо России и КНДР. И я уверен, что открытая нами сегодня мемориальная доска станет добрым напоминанием будущим поколениям о тесных, дружеских связях между двумя странами и том значении, которое имел в их установлении Ким Ир Сен», – подчеркнул Олег Белозёров.

Среди первоочередных задач, стоящих перед РЖД, – это увеличение объема перевозок российского угля через порт Раджин, полноценное восстановление деятельности совместного предприятия «РасонКонТранс», а также восстановление регулярного пассажирского сообщения.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru