Первый контейнерный поезд прибыл с Дальнего Востока в Ижевск

2024-11-01 14:57
Первый контейнерный поезд прибыл с Дальнего Востока в Ижевск
1 ноября на станцию Ижевск Горьковской железной дороги прибыл первый контейнерный поезд со станции Владивосток. В его состав вошли контейнеры с товарами народного потребления, промышленными грузами для предприятий Удмуртской республики, в том числе малого и среднего бизнеса. Ранее контейнеры прибывали в Ижевск только в составе грузовых поездов или через альтернативные станции с последующей доставкой автомобильным транспортом до конечных потребителей.

Это транспортное решение является важной составляющей для развития транспортно-логистических услуг железнодорожного транспорта в регионе и позволит снизить издержки производителей на доставку сырья и оборудования, а в перспективе обеспечит доступ предприятий Удмуртии на экспортные рынки.

В рамках развития грузовых перевозок Горьковская железная дорога осуществляет модернизацию контейнерного терминала на станции Ижевск. В 2024 году он был оснащен специализированной техникой (ричстакером) для осуществления погрузочно-разгрузочных операций с крупнотоннажными контейнерами. Ведется работа по постепенному наращиванию производственных мощностей для увеличения объемов принимаемых и отправляемых грузов.

Кроме того, в целях развития существующей инфраструктуры произведен завоз необходимых материалов для создания зоны хранения и организации специальной площадки для работы с крупнотоннажными контейнерами. Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец 2024 года.

На терминалах Горьковской железной дороги оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.

Отметим, что за январь – сентябрь 2024 года грузопереработка на грузовом терминале Ижевск составила 177 тыс. тонн. Перевозки контейнеров на ГЖД за январь – сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 13,5%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

