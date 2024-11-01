Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды ко Дню народного единства

2024-11-01 12:09
Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды ко Дню народного единства
Накануне Дня народного единства глава РЖД Олег Белозёров вручил государственные, ведомственные и корпоративные награды сотрудникам компании.

Так, указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Никодимов Александр Иванович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Порваткин Виктор Васильевич – начальник района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению;
  • Смолин Геннадий Сергеевич – мастер дорожный Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Бураченко Владимир Николаевич – бригадир путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути;
  • Хомякова Людмила Николаевна – электромеханик Тындинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Маленьких Лариса Александровна – оператор вокзала Челябинск Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Мельниченко Евгений Николаевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Западно-Сибирской дирекции тяги;

присваевается почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Распономарёвой Елене Борисовне – инструктору по безопасности движения Сольвычегодского центра организации работы железнодорожных станций Северной дирекции управления движением;
  • Филину Игорю Владимировичу – начальнику участка производства Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры;

объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Горгоц Николаю Александровичу – дежурному эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-Главный Красноярской дирекции тяги;
  • Немченко Геннадию Михайловичу – электронику Воронежского информационно-вычислительного центра;
  • Шилову Константину Львовичу – электромеханику производственного участка Горький-Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Гнатуш Марине Владимировне – инженеру Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;
  • Даниленко Роману Ивановичу – старшему осмотрщику-ремонтнику эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
  • Ягудаеву Даниэлю Мееровичу – заведующему отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:

знаком «Почетный железнодорожник»:

  • Гусева Ирина Васильевна – технолог по разработке графика движения поездов Октябрьской дирекции управления движением;
  • Замкин Владимир Борисович – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Чернышевск-Забайкальский Забайкальской дирекции тяги.
