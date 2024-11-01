Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды ко Дню народного единства

12:09

Накануне Дня народного единства глава РЖД Олег Белозёров вручил государственные, ведомственные и корпоративные награды сотрудникам компании.

Так, указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Никодимов Александр Иванович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;

Порваткин Виктор Васильевич – начальник района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению;

Смолин Геннадий Сергеевич – мастер дорожный Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Бураченко Владимир Николаевич – бригадир путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути;

Хомякова Людмила Николаевна – электромеханик Тындинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи;

знаком отличия «За наставничество»:

Маленьких Лариса Александровна – оператор вокзала Челябинск Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;

Мельниченко Евгений Николаевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Западно-Сибирской дирекции тяги;

присваевается почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Распономарёвой Елене Борисовне – инструктору по безопасности движения Сольвычегодского центра организации работы железнодорожных станций Северной дирекции управления движением;

Филину Игорю Владимировичу – начальнику участка производства Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры;

объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Горгоц Николаю Александровичу – дежурному эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-Главный Красноярской дирекции тяги;

Немченко Геннадию Михайловичу – электронику Воронежского информационно-вычислительного центра;

Шилову Константину Львовичу – электромеханику производственного участка Горький-Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

Гнатуш Марине Владимировне – инженеру Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;

Даниленко Роману Ивановичу – старшему осмотрщику-ремонтнику эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

Ягудаеву Даниэлю Мееровичу – заведующему отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:

знаком «Почетный железнодорожник»: