Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды ко Дню народного единства

Накануне Дня народного единства глава РЖД Олег Белозёров вручил государственные, ведомственные и корпоративные награды сотрудникам компании.
Так, указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Никодимов Александр Иванович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
- Порваткин Виктор Васильевич – начальник района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению;
- Смолин Геннадий Сергеевич – мастер дорожный Нижнетагильской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Бураченко Владимир Николаевич – бригадир путевой машинной станции № 303 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути;
- Хомякова Людмила Николаевна – электромеханик Тындинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи;
знаком отличия «За наставничество»:
- Маленьких Лариса Александровна – оператор вокзала Челябинск Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
- Мельниченко Евгений Николаевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барабинск Западно-Сибирской дирекции тяги;
присваевается почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
- Распономарёвой Елене Борисовне – инструктору по безопасности движения Сольвычегодского центра организации работы железнодорожных станций Северной дирекции управления движением;
- Филину Игорю Владимировичу – начальнику участка производства Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры;
объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:
- Горгоц Николаю Александровичу – дежурному эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-Главный Красноярской дирекции тяги;
- Немченко Геннадию Михайловичу – электронику Воронежского информационно-вычислительного центра;
- Шилову Константину Львовичу – электромеханику производственного участка Горький-Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
- Гнатуш Марине Владимировне – инженеру Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;
- Даниленко Роману Ивановичу – старшему осмотрщику-ремонтнику эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
- Ягудаеву Даниэлю Мееровичу – заведующему отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:
знаком «Почетный железнодорожник»:
- Гусева Ирина Васильевна – технолог по разработке графика движения поездов Октябрьской дирекции управления движением;
- Замкин Владимир Борисович – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Чернышевск-Забайкальский Забайкальской дирекции тяги.