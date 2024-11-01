Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Кузбассе отремонтировано более 100 км путей

2024-11-01 11:35
В Кемеровской области заканчивается сезонная путевая кампания. В этом году железнодорожники обновили 102 км путей. Это на 24% больше, чем в прошлом, и полностью соответствует плану.

Завершены работы на участках Яшкино – Тайга, Тайга – Анжерская-Западная, Анжерская – Судженка и Берикульская – Антибесский Транссибирской магистрали, перегонах Артышта – Аламбай, Новокузнецк – Новокузнецк-Восточный и Кийзак – Междуреченск. Также отремонтированы пути на станциях Тайга, Антибесский, Красулино, Бирюлинская, Водоканальная, Новокузнецк и Междуреченск.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводилась по технологии «закрытого» перегона: один из путей закрывали, поезда шли по соседнему пути. В это время специалисты обновляли рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

Работы на путях велись круглосуточно. В этом сезоне на некоторых участках их завершили с опережением графика. Высокой производительности удалось достичь благодаря современной технике и правильной организации работ.

Отметим, что плановый ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

