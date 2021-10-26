Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На привокзальной территории станции Домодедово будущего МЦД-5 создадут комфортную среду для пассажиров

2021-10-26 14:42
На привокзальной территории станции Домодедово будущего МЦД-5 создадут комфортную среду для пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На привокзальной территории будущей конечной станции МЦД-5 Домодедово площадью более 6 тыс. кв. м будет сформировано единое пространство транспортно-пересадочного узла, где создадут комфортную среду для пассажиров. Проект благоустройства реализуется Московской железной дорогой совместно с городским округом Домодедово с привлечением частных инвестиций.

Здесь планируется разместить новый турникетный павильон с пандусом для маломобильных граждан, общественные туалеты, торговые объекты, а также наземную парковку для автомобилей на 70 машиномест.

На транзитной территории между двумя турникетными павильонами будет проведено благоустройство и организована единая пешеходная зона с торговыми объектами, оборудованная современным уличным освещением, цветочными клумбами, лавочками, урнами и велопарковкой. Перед входом в павильоны разместится удобная зона для отдыха с лавочками и навесом.

Парковка для автомобилей расположится вдоль железнодорожного полотна в стороне от пешеходной зоны.

Для удобства пассажиров торговые объекты будут ориентированы на сервисы первой необходимости и бытового обслуживания, предоставляя пассажирам удобный способ приобрести товары.

Ежедневно станцией Домодедово пользуется около 21,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru