На привокзальной территории станции Домодедово будущего МЦД-5 создадут комфортную среду для пассажиров

На привокзальной территории станции Домодедово будущего МЦД-5 создадут комфортную среду для пассажиров

14:42

На привокзальной территории будущей конечной станции МЦД-5 Домодедово площадью более 6 тыс. кв. м будет сформировано единое пространство транспортно-пересадочного узла, где создадут комфортную среду для пассажиров. Проект благоустройства реализуется Московской железной дорогой совместно с городским округом Домодедово с привлечением частных инвестиций.

Здесь планируется разместить новый турникетный павильон с пандусом для маломобильных граждан, общественные туалеты, торговые объекты, а также наземную парковку для автомобилей на 70 машиномест.

На транзитной территории между двумя турникетными павильонами будет проведено благоустройство и организована единая пешеходная зона с торговыми объектами, оборудованная современным уличным освещением, цветочными клумбами, лавочками, урнами и велопарковкой. Перед входом в павильоны разместится удобная зона для отдыха с лавочками и навесом.

Парковка для автомобилей расположится вдоль железнодорожного полотна в стороне от пешеходной зоны.

Для удобства пассажиров торговые объекты будут ориентированы на сервисы первой необходимости и бытового обслуживания, предоставляя пассажирам удобный способ приобрести товары.

Ежедневно станцией Домодедово пользуется около 21,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.