Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе – октябре выросли на 7,2%

2024-11-01 10:28
По оперативным данным, в октябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 111,7 млн пассажиров, что на 5,5% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 101,7 млн (+5,6%), в дальнем следовании – 10 млн (+4,2%).

Пассажирооборот в октябре 2024 года достиг 10,9 млрд пасс.-км, что на 3,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 4,6%, составив 3 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 3,2%, до 7,9 млрд пасс.-км.

Всего за 10 месяцев 2024 года отправлено 1 млрд 72,4 млн пассажиров (+7,2% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 963,6 млн (+7,4%), в дальнем следовании – 108,8 млн (+5,3%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6% к уровню прошлого года и составил 123,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 29,6 млрд пасс.-км (+6,3%), в дальнем следовании – 93,7 млрд пасс.-км (+5,9%).

