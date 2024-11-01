Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога готова к работе в зимних условиях

2024-11-01 10:05
Горьковская магистраль завершила подготовку к работе в зимний период 2024/2025 годов.

На вокзалах и станциях проведена ревизия осветительной аппаратуры, компрессорных установок, устройств пневмообдува стрелочных переводов и систем связи. Кроме того, проверены все служебно-технические здания и сооружения. К работе в условиях низких температур также подготовлены объекты тепловодоснабжения.

Особое внимание при подготовке к работе в зимний период на Горьковской железной дороге уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров зимой проведено комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования. Проверена и налажена работа систем отопления вокзальных комплексов.

Все железнодорожники обеспечиваются зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, а вновь принятые работники проходят обязательное обучение правилам безопасности при работе в зимних условиях.

Кроме того, к работе в зимний период подготовлено около 100 снегоуборочных и снегоочистительных машин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

