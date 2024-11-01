Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 96,9 млн тонн в октябре

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2024 года составила 96,9 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за октябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% и составил 203,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 9% и составил 251,2 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2576,7 млрд тонно-км.