Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 96,9 млн тонн в октябре

09:59

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2024 года составила 96,9 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за октябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% и составил 203,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 9% и составил 251,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

каменного угля – 273,4 млн тонн (-6,2% к январю-октябрю 2023 года);

кокса – 9,9 млн тонн (+3,5%);

нефти и нефтепродуктов – 172,5 млн тонн (-0,8%);

руды железной и марганцевой – 90,7 млн тонн (-2,6%);

черных металлов – 51,1 млн тонн (-10,2%);

лома черных металлов – 9,5 млн тонн (-18,6%);

химических и минеральных удобрений – 55,9 млн тонн (+6,1%);

цемента – 20,5 млн тонн (-3,8%);

лесных грузов – 22,2 млн тонн (-1,5%);

зерна – 25,8 млн тонн (-2,1%);

строительных грузов – 96,4 млн тонн (-13,9%);

руды цветной и серного сырья – 13,7 млн тонн (-8,4%);

химикатов и соды – 17,5 млн тонн (-3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 27,7 млн тонн (+3,4%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 99,7 млн тонн (+1%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2576,7 млрд тонно-км.