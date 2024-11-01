Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 96,9 млн тонн в октябре

2024-11-01 09:59
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2024 года составила 96,9 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за октябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% и составил 203,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 9% и составил 251,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля – 273,4 млн тонн (-6,2% к январю-октябрю 2023 года);
  • кокса – 9,9 млн тонн (+3,5%);
  • нефти и нефтепродуктов – 172,5 млн тонн (-0,8%);
  • руды железной и марганцевой – 90,7 млн тонн (-2,6%);
  • черных металлов – 51,1 млн тонн (-10,2%);
  • лома черных металлов – 9,5 млн тонн (-18,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 55,9 млн тонн (+6,1%);
  • цемента – 20,5 млн тонн (-3,8%);
  • лесных грузов – 22,2 млн тонн (-1,5%);
  • зерна – 25,8 млн тонн (-2,1%);
  • строительных грузов – 96,4 млн тонн (-13,9%);
  • руды цветной и серного сырья – 13,7 млн тонн (-8,4%);
  • химикатов и соды – 17,5 млн тонн (-3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 27,7 млн тонн (+3,4%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах – 99,7 млн тонн (+1%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2576,7 млрд тонно-км.

