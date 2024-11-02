Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые ускоренные поезда начнут курсировать между Воронежем и Белгородом с 11 ноября

2024-11-02 15:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках проекта «Соединяя Черноземье» с 11 ноября 2024 года начнут курсировать следующие ускоренные межобластные поезда:

  • № 7114/7112 Белгород – Старый Оскол – Воронеж-1 отправлением со станции Белгород в 06:53, прибытием на станцию Воронеж-1 в 11:07 (по понедельникам и пятницам);
  • № 7115/7117 Воронеж-1 – Старый Оскол – Белгород отправлением со станции Воронеж-1 в 17:02, прибытием на станцию Белгород в 21:16 (по понедельникам и пятницам);
  • № 7111/7113 Воронеж-1 – Старый Оскол – Белгород отправлением со станции Воронеж-1 в 06:50, прибытием на станцию Белгород в 10:52 (по понедельникам);
  • № 7118/7116 Белгород – Старый Оскол – Воронеж-1 отправлением со станции Белгород в 18:13, прибытием на станцию Воронеж-1 в 22:15 (по понедельникам).

Стоимость проезда в одну сторону – 892 рубля 90 копеек. Для школьников и студентов предусмотрена 50% скидка от стоимости билета. Также действует вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Напомним, что ускоренное сообщение между региональными центрами открыто с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

