Новый электропоезд вышел на самые востребованные маршруты в Новосибирской области

14:06

8-вагонный состав серии ЭП2ДМ пополнил парк пригородных поездов Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области. Электропоезд будет курсировать на самых востребованных маршрутах, в том числе Новосибирск – Барабинск, Новосибирк – Татарская и Новосибирск – Черепаново.

Состав оснащен эргономичными пассажирскими сидениями с индивидуальными USB-розетками, современной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В новом электропоезде оборудованы 3 санузла, места для провоза велосипедов. Есть выдвижные подножки для удобной посадки и высадки пассажиров. В головных вагонах находятся пандусы для подъема и спуска маломобильных пассажиров.

Это уже шестой новый электропоезд, который вышел на маршрут в Новосибирской области в 2024 году. Подвижной состав приобретен в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.