Музей «Паровозы России» будет открыт для посетителей в День народного единства

13:55

Экспозиционная площадка «Паровозы России» подразделения по сохранению исторического наследия Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде будет открыта для всех посетителей в праздничные дни 3 и 4 ноября. Вход свободный.

В музее под открытым небом выставлено более 30 единиц натурной техники узкой и стандартной колеи конца ХIХ – первой половины ХХ века. Они иллюстрируют развитие инженерной мысли, историю паровозостроения и всего железнодорожного транспорта того времени.

Среди экспонатов – локомотивы и вагоны, семафор и ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол. Кроме того, гости площадки смогут увидеть реконструкцию деревянной пассажирской платформы с пунктом дежурного по станции, оснащенным электрожезловым аппаратом, телефоном и ручными сигнальными средствами.

За 9 месяцев 2024 года музей посетили уже более 7,5 тыс. человек (организовано 197 экскурсий).

Напомним: 3 паровоза серий ЛВ-0225, 9П и «Ь» в 2024 году отправлены на реставрацию. Совсем скоро локомотивы вернутся на Горьковскую железную дорогу для их дальнейшего использования на новых экскурсионных ретромаршрутах.

Открытая площадка «Паровозы России» расположена в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода, между остановочными пунктами Сортировочная и Кондукторская. Время работы 3 и 4 ноября – с 09:00 до 18:00. Экскурсионное обслуживание проводится по предварительной записи.

Подробную информацию о подразделении по сохранению исторического наследия ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.