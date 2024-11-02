В январе – октябре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено более 7,8 млн пассажиров

12:51

В январе – октябре текущего года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги, по оперативным данным, было отправлено более 7,8 млн пассажиров, что на 13,7% больше показателя аналогичного периода 2023 года. В пригородном сообщении перевезено более 7,6 млн человек, рост составил 13,2%. Поездами дальнего следования отправлено около 190 тыс. пассажиров, что на 40,5% больше показателя января-октября 2023 года.

В октябре с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено почти 622 тыс. пассажиров – на 18,3% больше уровня прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – более 605 тыс., в дальнем следовании – 16,6 тыс.

Пассажирооборот за 10 месяцев составил почти 272 млн пасс.-км (+18,3%), в том числе в пригородном сообщении – более 220,6 млн пасс.-км (+13,3%), в дальнем следовании – 51,2 млн пасс.-км (+46%).

В октябре пассажирооборот составил почти 22 млн пасс.-км (+23,2%), в том числе в пригородном сообщении – 17,4 млн пасс.-км (+22,7%), в дальнем следовании – 4,5 млн пасс.-км (+25,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.