РЖД назначили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом в новогодние каникулы

2024-11-02 12:11
В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул.

Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию:

Москва – Санкт-Петербург:

Поезд

Даты отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 764

С 28 декабря по 8 января

11:30

15:20

Бологое, Чудово

№ 766

С 28 декабря по 8 января

11:40

15:30

Без остановок

Санкт-Петербург – Москва:

Поезд

Даты отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 763

С 28 декабря по 8 января

11:00

14:50

 

Без остановок

№ 765

С 28 декабря по 8 января

11:10

15:00

Чудово, Бологое

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.

