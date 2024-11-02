РЖД назначили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом в новогодние каникулы

12:11

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул.

Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию:

Москва – Санкт-Петербург:

Поезд Даты отправления Время отправления Время прибытия Остановки № 764 С 28 декабря по 8 января 11:30 15:20 Бологое, Чудово № 766 С 28 декабря по 8 января 11:40 15:30 Без остановок

Санкт-Петербург – Москва:

Поезд Даты отправления Время отправления Время прибытия Остановки № 763 С 28 декабря по 8 января 11:00 14:50 Без остановок № 765 С 28 декабря по 8 января 11:10 15:00 Чудово, Бологое

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.