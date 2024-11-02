РЖД назначили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Санкт-Петербургом в новогодние каникулы

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул.
Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию:
Москва – Санкт-Петербург:
|
Поезд
|
Даты отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
№ 764
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:30
|
15:20
|
Бологое, Чудово
|
№ 766
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:40
|
15:30
|
Без остановок
Санкт-Петербург – Москва:
|
Поезд
|
Даты отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
№ 763
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:00
|
14:50
|
Без остановок
|
№ 765
|
С 28 декабря по 8 января
|
11:10
|
15:00
|
Чудово, Бологое
Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования.