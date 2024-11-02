Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Свердловской магистрали в октябре текущего года выросли на 5,8%

2024-11-02 11:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в октябре 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 2,1 млн (+5,3%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+7,4%). Пассажирооборот в октябре 2024 года составил 687 млн пасс.-км (на уровне октября 2023 года).

За 10 месяцев 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 28,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 21,2 млн (+5%), в дальнем следовании – 7,1 млн (+5,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3% и составил 7,4 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

