С начала 2021 года 350 домашних питомцев стали пассажирами Забайкальской железной дороги

09:43

«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») расширило действие услуги перевозки домашних животных без сопровождения.

Сервис пользуется популярностью. Например, за минувший сентябрь самостоятельные поездки в поездах дальнего следования совершили свыше 3,8 тыс. питомцев, а с начала 2021 года количество таких путешествий уже превысило 27,5 тыс. Всего с момента запуска сервиса в июле 2018 года было перевезено почти 64 тыс. домашних любимцев.

Так, с начала года со станций Забайкальской железной дороги пассажирскими поездами дальнего следования перевезено 350 домашних животных. Это в 3 раза больше объемов перевозки за весь 2020 год. В основном, это кошки, собаки и попугаи. В числе более редких питомцев – хамелеон, шиншилла, белка, енот и голубь.

Учитывая пожелания владельцев домашних питомцев, компания расширяет действие услуги. Теперь она стала доступна во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе. Ранее владельцы домашних питомцев могли отправить животное в самостоятельную поездку в багажных купе только строго определенного перечня поездов. Расширение полигона действия услуги позволит воспользоваться ею большему количеству владельцев домашних животных в различных регионах России, которые связывают между собой поезда АО «ФПК».

Оформить услугу можно в специализированных кассах, список опубликован на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Перевозка багажа, посылок, животных». Предварительно узнать о наличии в поезде багажного купе также можно на сайте ОАО «ЖД». Для этого необходимо ввести интересующий маршрут и дату отправления. Система покажет все доступные поезда, а наличие багажного купе будет обозначено пиктограммой «Багаж в специализированном купе».

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление. При этом проводник проверит соответствие питомца, клетки, сопроводительных документов и других вещей, отправляемых с животным.

Для кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должна быть оборудована поддоном, выдвигаемым без открывания клетки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.