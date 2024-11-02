Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Северной железной дороге в октябре текущего года составила 4,2 млн тонн

2024-11-02 10:29
Погрузка на Северной железной дороге в октябре текущего года составила 4,2 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Северной железной дороге в октябре 2024 года составила около 4,2 млн тонн, что на 7,5% меньше, чем за октябрь прошлого года.

Грузооборот за октябрь 2024 года составил 12,5 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с октябрем прошлого года на 6,1%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 6,6% и составил 15,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 45,7 млн тонн, что на 4,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 10,6 млн тонн (-2,5% к январю – октябрю 2023 года);
  • лесных грузов – 9,3 млн тонн (-1,6%);
  • черных металлов – 4,7 млн тонн (-17,3%);
  • каменного угля – 3,1 млн тонн (+5,5%);
  • руды цветной – 3 млн тонн (-10,5%);
  • строительных грузов – 3 млн тонн (-3,1%);
  • химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (-18%);
  • химикатов и соды – 0,7 млн тонн (-1,6%).

Грузооборот по сравнению с январем – октябрем прошлого года снизился на 4,5% и составил 130,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,8% и составил 161,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru