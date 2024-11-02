Погрузка на Северной железной дороге в октябре текущего года составила 4,2 млн тонн

Погрузка на Северной железной дороге в октябре 2024 года составила около 4,2 млн тонн, что на 7,5% меньше, чем за октябрь прошлого года.
Грузооборот за октябрь 2024 года составил 12,5 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с октябрем прошлого года на 6,1%, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 6,6% и составил 15,5 млрд тонно-км.
Погрузка за январь – октябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 45,7 млн тонн, что на 4,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот по сравнению с январем – октябрем прошлого года снизился на 4,5% и составил 130,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,8% и составил 161,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.