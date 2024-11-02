Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев текущего года составила 48,5 млн тонн

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 48,5 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,4%.
Грузооборот за 10 месяцев составил свыше 181 млрд тарифных тонно-км (+1,1%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 220 млрд тонно-км (+0,2%).
В январе – октябре 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:
В октябре 2024 года погрузка на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% и составила 4,9 млн тонн.
Грузооборот в октябре снизился на 5,3% и составил 18 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 21,6 млрд тонно-км, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 5,5%, сообщила служба корпоратвных коммуникаций ВСЖД.