Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев текущего года составила 48,5 млн тонн

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 48,5 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,4%.

Грузооборот за 10 месяцев составил свыше 181 млрд тарифных тонно-км (+1,1%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 220 млрд тонно-км (+0,2%).

В январе – октябре 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

каменного угля – 23,8 млн тонн (+0,8%);

нефти и нефтепродуктов – 7 млн тонн (-1,2%);

руды железной и марганцевой – 3,7 млн тонн (рост – в 1,5 раза);

лесных грузов – 2,3 млн тонн (+1,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (+6,3%);

строительных грузов – 1,6 млн тонн (-10,9%);

цемента – 633,8 тыс. тонн (+4%);

химикатов и соды – 363,3 тыс. тонн (+7,5%);

лома черных металлов – 327,6 тыс. тонн (-12,6%);

химических и минеральных удобрений – 207,3 тыс. тонн (+2,7%);

зерна – 67,6 тыс. тонн (+12%);

черных металлов – 39,8 тыс. тонн (-21%);

кокса – 35,6 тыс. тонн (-30,2%).

В октябре 2024 года погрузка на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% и составила 4,9 млн тонн.

Грузооборот в октябре снизился на 5,3% и составил 18 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 21,6 млрд тонно-км, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 5,5%, сообщила служба корпоратвных коммуникаций ВСЖД.