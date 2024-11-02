Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев текущего года составила 48,5 млн тонн

2024-11-02 10:01
Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев текущего года составила 48,5 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 48,5 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,4%.

Грузооборот за 10 месяцев составил свыше 181 млрд тарифных тонно-км (+1,1%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 220 млрд тонно-км (+0,2%).

В январе – октябре 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

  • каменного угля – 23,8 млн тонн (+0,8%);
  • нефти и нефтепродуктов – 7 млн тонн (-1,2%);
  • руды железной и марганцевой – 3,7 млн тонн (рост – в 1,5 раза);
  • лесных грузов – 2,3 млн тонн (+1,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (+6,3%);
  • строительных грузов – 1,6 млн тонн (-10,9%);
  • цемента – 633,8 тыс. тонн (+4%);
  • химикатов и соды – 363,3 тыс. тонн (+7,5%);
  • лома черных металлов – 327,6 тыс. тонн (-12,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 207,3 тыс. тонн (+2,7%);
  • зерна – 67,6 тыс. тонн (+12%);
  • черных металлов – 39,8 тыс. тонн (-21%);
  • кокса – 35,6 тыс. тонн (-30,2%).

В октябре 2024 года погрузка на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% и составила 4,9 млн тонн.

Грузооборот в октябре снизился на 5,3% и составил 18 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 21,6 млрд тонно-км, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 5,5%, сообщила служба корпоратвных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru