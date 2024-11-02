Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» отправится в командировку по восточным станциям магистрали

В ноябре Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» посетит восточные станции КрасЖД в Красноярском крае и Иркутской области.

Сначала передвижная поликлиника побывает в Иркутской области: 9 ноября врачи медицинского состава будут вести прием на станции Тагул, 10 ноября – Запань, 11 ноября – Саранчет.

Затем ПКДЦ переедет в Красноярский край и совершит остановки в Иланском районе: 12 ноября – Ельник, 13-14 ноября – Абакумовка.

Далее поезд здоровья побывает в Ирбейском районе: 15-17 ноября – станция Ирбейская, затем остановится в Рыбинском районе: 18-19 ноября – Саянская.

Завершится командировка в Уярском районе: 20-22 ноября – Уяр.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.