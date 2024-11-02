Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге в январе – октябре 2024 года выросли на 9%

За январь – октябрь 2024 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено 17,6 млн пассажиров (+9%), из них в дальнем следовании – 4,5 млн (+4,1%), в пригородном сообщении – 13,1 млн (+10,7%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за 10 месяцев увеличился на 3,4% к уровню прошлого года и составил 4 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 633 млн пасс.-км (+12,1%), в дальнем следовании – 4,6 млрд пасс.-км (+5,1%).

В октябре отправлено порядка 1,8 млн пассажиров, что на 10,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,4 млн (+12,6%), в дальнем следовании – 396 тыс. (+3%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в октябре 2024 года составил 300,4 млн пасс.-км, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 14,6%, составив 64,5 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 5,7%, составив 387 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.