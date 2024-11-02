Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

450 пассажиров отправились в путешествие на тематическом поезде «Тобольск – ключ к Сибири»

2024-11-02 09:14
1 ноября с железнодорожного вокзала Челябинск отправился тематический поезд «Тобольск – ключ к Сибири» по маршруту Челябинск – Тобольск. В путешествие на нем поехали 450 пассажиров, основную часть из которых составили школьные группы и семьи с детьми. В составе поезда – 10 современных вагонов, оборудованных всем необходимым для комфортной поездки.

В торжественном отправлении приняли участие заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги – начальник службы пассажирских перевозок Игорь Пракин, начальник Уральского филиала АО «ФПК» Руслан Вильданов, начальник Управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина, начальник Управления аналитики и развития туризма АНО «Центр проектного развития» Анна Троицкая.

«Мы видим, что интерес туристов к путешествиям по нашей стране возрастает, и именно поезда могут обеспечить максимальный комфорт и безопасность в пути, – рассказал Игорь Пракин. – За этот год в Челябинской области было реализовано несколько железнодорожных туристических маршрутов. Наш регион посетили туристы из Самары в рамках проекта «Яркие выходные». Для перевозки гостей и участников Ильменского фестиваля был запущен ретросостав «Грушинский экспресс». Сегодня мы отправляем наших туристов в соседний регион – в Тюмень и Тобольск».

Для путешественников подготовлены 2 программы с посещением главных достопримечательностей Тюмени и Тобольска. Во время экскурсий они увидят реконструкцию сибирского острога времен присоединения Сибири Ермаком на озере Абалак, музей «Дворец наместника» и Музей семьи Николая II, тобольский Кремль и тюменские памятники архитектуры с уникальной домовой резьбой. Также туристы посетят Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий и мастер-класс по сибирским промыслам.

Экскурсионная программа рассчитана на 2 дня, в Челябинск поезд прибудет 4 ноября в 09:15 по местному времени, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

