С начала года сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в 338 волонтерских мероприятиях

Промежуточные итоги добровольческой деятельности были подведены на форуме волонтеров Горьковской железной дороги, который собрал более 100 человек разных возрастов. Руководство дороги поблагодарило добровольцев за их неравнодушие, самоотдачу и готовность всегда прийти на помощь.

Волонтерство на магистрали существовало всегда. Активно отряды начали формироваться с 2012 года и работать по разным направлениям: помощь детям-сиротам, людям с ограниченными физическими возможностями здоровья и пожилым людям; проведение экологических акций и пропаганда здорового образа жизни, спорта и т. д.

В текущем году более 5 тыс. сотрудников ГЖД стали участниками 338 различных благотворительных мероприятий. В списке добрых дел – акции по сдаче донорской крови «Я – донор», профилактические мероприятия для школьников по соблюдению правил поведения на железной дороге, профориентационные встречи для студентов, организация и проведение уроков цифровой и финансовой грамотности для неработающих пенсионеров.

Местом встреч волонтеров дороги в 2024 году стала «Станция добра», открытая 21 декабря 2023 года. Это многофункциональное пространство, предназначенное для обмена идеями, обучения волонтеров методам и методикам добровольческой работы, деловым играм и тренингам, проведения обучающих и командных мероприятий. В рамках локации «Станция добра» оборудован класс для обучения компьютерной грамотности ветеранов-железнодорожников. Также там регулярно собирают гуманитарную помощь, проводят занятия по интересам молодежи и старшего поколения магистрали.

Напомним: в 2024 году волонтеры магистрали приняли участие в масштабных акциях на сети ОАО «РЖД» – экологической акции по уборке берегов озера Байкал «Чистые берега Байкала», по сопровождению гостей Всемирного фестиваля молодежи в г. Сочи, по подготовке и проведению Парада Победы на Красной площади в Москве, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.