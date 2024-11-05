Лекционный вагон для обучения правилам безопасности начал работать на станции Воркута Северной магистрали

15:53

5 ноября специализированный вагон охраны труда Северной железной дороги прибыл на станцию Воркута. В нем проводятся лекции, презентации и видеофильмы о правилах нахождения на железной дороге и технике безопасности на производстве. Участниками занятий стали местные школьники и сотрудники магистрали.

Вагон охраны труда представляет собой передвижной зал, оснащенный оборудованием для учебы, тестирования и экзаменов по дисциплинам, которые связаны с безопасностью движения поездов и профилактикой травматизма на железнодорожном транспорте. В обучающих программах специалисты лектория используют видеофильмы, мультимедийные программы, наглядные пособия, демонстрируют средства индивидуальной защиты.

В 2024 году вагон охраны труда посетил уже более 40 станций Северной магистрали, в нем прошли обучение более 1300 работников ОАО «РЖД», прослушали лекции по безопасному поведению на железной дороге более 1100 детей и подростков, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.