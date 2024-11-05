Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Лекционный вагон для обучения правилам безопасности начал работать на станции Воркута Северной магистрали

2024-11-05 15:53
Лекционный вагон для обучения правилам безопасности начал работать на станции Воркута Северной магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5 ноября специализированный вагон охраны труда Северной железной дороги прибыл на станцию Воркута. В нем проводятся лекции, презентации и видеофильмы о правилах нахождения на железной дороге и технике безопасности на производстве. Участниками занятий стали местные школьники и сотрудники магистрали.

Вагон охраны труда представляет собой передвижной зал, оснащенный оборудованием для учебы, тестирования и экзаменов по дисциплинам, которые связаны с безопасностью движения поездов и профилактикой травматизма на железнодорожном транспорте. В обучающих программах специалисты лектория используют видеофильмы, мультимедийные программы, наглядные пособия, демонстрируют средства индивидуальной защиты.

В 2024 году вагон охраны труда посетил уже более 40 станций Северной магистрали, в нем прошли обучение более 1300 работников ОАО «РЖД», прослушали лекции по безопасному поведению на железной дороге более 1100 детей и подростков, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru