В октябре 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 7,2%

15:02

В октябре текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 183 тыс. тонн различных грузов, что на 7,2% больше уровня прошлого года.

Тарифный грузооборот составил почти 79 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 102 млн тонно-км.

Всего в январе – октябре на магистрали было погружено и отправлено более 1 млн 662 тыс. тонн различных грузов. Рост к 10 месяцам прошлого года составил 2,7%.

В частности, с начала 2024 года железной дорогой погружено:

жмыхов – 1 млн 106 тыс. тонн;

строительных грузов – 162,8 тыс. тонн;

зерна – 133,4 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 60 тыс. тонн;

автомобилей и комплектующих – 36,1 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 24,9 тыс. тонн;

бумаги – 4,2 тыс. тонн;

метизов – 4,1 тыс. тонн.

Грузооборот за 10 месяцев составил более 812 млн тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1064 млн. тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.