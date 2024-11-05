В октябре 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 7,2%

В октябре текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 183 тыс. тонн различных грузов, что на 7,2% больше уровня прошлого года.
Тарифный грузооборот составил почти 79 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 102 млн тонно-км.
Всего в январе – октябре на магистрали было погружено и отправлено более 1 млн 662 тыс. тонн различных грузов. Рост к 10 месяцам прошлого года составил 2,7%.
В частности, с начала 2024 года железной дорогой погружено:
Грузооборот за 10 месяцев составил более 812 млн тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1064 млн. тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.