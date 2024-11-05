Количество отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге в октябре текущего года выросло на 6%

14:55

В октябре 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги отправлено 5,1 млн пассажиров, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 8% и составило 3,5 млн человек, в дальнем следовании перевезено 1,6 млн пассажиров или на 4% больше, чем в октябре 2023 года.

Пассажирооборот на СКЖД в октябре 2024 года составил 1,3 млрд пасс.-км, что на 8% выше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 9%, составив 125 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 8%, до 1,2 млрд пасс.-км.

В январе – октябре 2024 года перевезено порядка 53,6 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за 10 месяцев 2023 года, из них в пригородном сообщении – 35,7 млн (+11%), в дальнем следовании – 17,9 млн (+4%).

Пассажирооборот в январе – октябре 2024 года составил 17,3 млрд пасс.-км, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 1,3 млрд пасс.-км (+8%), в дальнем следовании – 16 млрд пасс.-км (+8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.