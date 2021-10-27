С 1 по 6 ноября на Красноярской железной дороге будет действовать специальное расписание городских и пригородных поездов

С 1 по 6 ноября на Красноярской железной дороге будет действовать специальное расписание городских и пригородных поездов

10:57

В связи с предстоящей нерабочей неделей и праздничным Днем народного единства 4 ноября компания «Краспригород» разработала специальное расписание городских и пригородных поездов.

В период с 1 по 6 ноября городские и пригородные поезда Красноярской железной дороги будут курсировать по расписанию субботы, а в воскресенье, 7 ноября, вернутся к своему обычному графику.

Изменения не коснутся пригородного поезда Красноярск – Ачинск – Лесосибирск, курсирующего по пятницам, и поездов Ачинск – Лесосибирск, ежедневного вечернего поезда Решоты – Чунояр, а также пригородных поездов, осуществляющих перевозки пассажиров в Республике Хакасии и Кемеровской области.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.