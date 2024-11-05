Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На одном из самых оживленных участков железнодорожного пути в Ульяновской области завершен капитальный ремонт

2024-11-05 14:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках путевой кампании Куйбышевской железной дороги в 2024 году завершен капитальный ремонт участка Патрикеево – Барыш в Ульяновской области. Общая протяженность обновленного железнодорожного пути составила более 21 км.

В ходе ремонта проведен демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, очистка и подсыпка щебеночного балласта, укладка и сварка пути с последующей выправкой и отделкой. Кроме того, выполнена замена 8 комплектов стрелочных переводов на станциях Барыш и Патрикеево.

Ремонт выполнялся по технологии «закрытого перегона», когда участок закрывается для движения, а поезда идут по соседнему пути в реверсивном режиме. На закрытом отрезке в круглосуточном режиме работы велись с привлечением специальной техники. Это позволило сконцентрировать ресурсы и завершить ремонт в короткие сроки.

Отметим, что участок железнодорожного пути Патрикеево – Барыш является одним из самых оживленных: ежедневно здесь проходит 17 пассажирских и 64 грузовых поездов, включая московское направление. Выполненные работы позволят не только увеличить скорость движения поездов, но и повысить комфорт пассажиров во время поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

