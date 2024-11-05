Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – октябре текущего года пассажирские перевозки на Западно-Сибирской железной дороге выросли на 5%

2024-11-05 14:31
За 10 месяцев 2024 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено более 37,2 млн пассажиров (+5% к январю – октябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 4,1 млн (+2%), в пригородном сообщении — 33,1 млн (+5,4%).

В октябре на магистрали перевезено 3,6 млн пассажиров (+3,7% к октябрю 2023 года), в том числе в дальнем сообщении — 370,2 тыс.  (+2,9% к октябрю 2023 года), в пригородном — 3,2 млн (+3,8%).

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – октябре этого года вырос на 1,7% к январю – октябрю прошлого года и составил 4825,74 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании — 3321,4 млн пасс.-км (+0,6%), в пригородном сообщении — 1504,34 млн пасс.-км (+4,3%).

В октябре пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге составил 430 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании — 284 млн пасс.-км, в пригородном сообщении — 146 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

