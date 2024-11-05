В 2024 году в Омской области железнодорожники высадили более 3,5 тыс. деревьев

В 2024 году в Омской области железнодорожники высадили более 3,5 тыс. деревьев

14:25

Более 3,5 тыс. саженцев высадили железнодорожники в Омской области за 10 месяцев 2024 года. Зеленые насаждения появились в рамках экологических мероприятий «Зеленая весна», «Лес Победы», «Чистые игры», «100 га».

Также добровольцы приняли участие в высадке лесополосы в Усть-Заостровке и в акции «Сад памяти» в Азовском районе, где посадили деревья в память о герое Великой Отечественной войны, старшем сержанте Валентине Бархатовой.

Кроме этого, сотрудники магистрали регулярно участвуют в озеленении структурных предприятий железной дороги. Например, в октябре они посадили сосны на территории санатория-профилактория «Железнодорожник».

Отметим, что на Западно-Сибирской магистрали в течение всего года реализуется комплексный план мероприятий, который включает в себя проекты и акции по защите окружающей среды, высадке деревьев, ликвидации несанкционированных свалок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.