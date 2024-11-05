Погрузка на Горьковской магистрали с начала года составила более 22 млн тонн

Погрузка на Горьковской магистрали с начала года составила более 22 млн тонн

13:23

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 22,2 млн тонн, что на 7,5% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 10 месяцев в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 6,85 млн тонн (-15,5% к январю – октябрю 2023 года);

лесных грузов – 2,2 млн тонн (+0,1%);

черных металлов – 2 млн тонн (-5,8%);

цемента – 1,8 млн тонн (-17,2%);

химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (+2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,2 млн тонн (-5%);

химикатов и соды – 1,2 млн тонн (-0,8%);

строительных грузов – 928 тыс. тонн (+0,5%);

лома черных металлов – 640 тыс. тонн (-29,5%);

зерна – 513 тыс. тонн (+5,9%);

кокса – 477 тыс. тонн (+4,2%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.