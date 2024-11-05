Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Свердловской железной дороге за 10 месяцев 2024 года составила 115,5 млн тонн

2024-11-05 12:04
Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 115,5 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 30,6 млн тонн (-1,2% к январю – октябрю 2023 года);
  • строительных грузов – 23,4 млн тонн (-15,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 15,1 млн тонн (+22,2%);
  • руды железной и марганцевой – 8,7 млн тонн (-8,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 8,1 млн тонн (+17,7%);
  • черных металлов – 7,6 млн тонн (-14,1%);
  • руды цветной и серного сырья – 3,9 млн тонн (-4,2%);
  • химикатов и соды – 2,5 млн тонн (-8,4%);
  • кокса – 2,2 млн тонн (+2,4%);
  • цемента – 2,2 млн тонн (-10,2%);
  • лома черных металлов – 1,6 млн тонн (-14,4%);
  • лесных грузов – 1,5 млн тонн (+3,5%).

Грузооборот на СвЖД за 10 месяцев 2024 года снизился на 7,9% и составил 169 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 7,2%, до 212 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2024 года составила 11,4 млн тонн (-7,1%). Грузооборот составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (-10,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,8 млрд тонно-км (-9,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

