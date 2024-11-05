Погрузка на Свердловской железной дороге за 10 месяцев 2024 года составила 115,5 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 115,5 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД за 10 месяцев 2024 года снизился на 7,9% и составил 169 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 7,2%, до 212 млрд тонно-км.
Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2024 года составила 11,4 млн тонн (-7,1%). Грузооборот составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (-10,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,8 млрд тонно-км (-9,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.