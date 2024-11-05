Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 63,2 млн тонн

2024-11-05 09:57
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 63,2 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 10 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 63,2 млн тонн (+2,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе – октябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,3% и составил 197,2 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 246,5 млрд тонно-км (-2%).

На дороге погружено в том числе:

  • каменного угля – 30,2 млн тонн (+5,2% к январю-октябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 7,1 млн тонн (-1,6%);
  • строительных грузов – 2,7 млн тонн (-10,1%);
  • руды железной и марганцевой – 2,4 млн тонн (+2,9%);
  • лесных грузов – 2,2 млн тонн (-1,5%);
  • грузов в контейнерах – 2,1 млн тонн (+12,2%);
  • цемента – 1,2 млн тонн (+2,2%);
  • черных металлов – 744,7 тыс. тонн (-2,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 458 тыс. тонн (-4%).

В октябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,6 млн тонн грузов (+3% к октябрю 2023 года).

Грузооборот в октябре текущего года составил 19,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24 млрд тонно-км (-4,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru