Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 63,2 млн тонн

За 10 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 63,2 млн тонн (+2,4% к аналогичному периоду прошлого года).
Грузооборот в январе – октябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,3% и составил 197,2 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 246,5 млрд тонно-км (-2%).
На дороге погружено в том числе:
В октябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,6 млн тонн грузов (+3% к октябрю 2023 года).
Грузооборот в октябре текущего года составил 19,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24 млрд тонно-км (-4,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.