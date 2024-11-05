Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 63,2 млн тонн

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе – октябре 2024 года составила 63,2 млн тонн

09:57

За 10 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 63,2 млн тонн (+2,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе – октябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,3% и составил 197,2 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 246,5 млрд тонно-км (-2%).

На дороге погружено в том числе:

каменного угля – 30,2 млн тонн (+5,2% к январю-октябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 7,1 млн тонн (-1,6%);

строительных грузов – 2,7 млн тонн (-10,1%);

руды железной и марганцевой – 2,4 млн тонн (+2,9%);

лесных грузов – 2,2 млн тонн (-1,5%);

грузов в контейнерах – 2,1 млн тонн (+12,2%);

цемента – 1,2 млн тонн (+2,2%);

черных металлов – 744,7 тыс. тонн (-2,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 458 тыс. тонн (-4%).

В октябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,6 млн тонн грузов (+3% к октябрю 2023 года).

Грузооборот в октябре текущего года составил 19,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24 млрд тонно-км (-4,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.