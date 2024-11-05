В январе – октябре 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге составила более 20,1 млн тонн

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 20,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя января – октября предыдущего года на 4,4%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 263,7 млрд тарифных тонно-км (+2%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он вырос на 1,3% и составил 321,5 млрд тонно-км.

За 10 месяцев 2024 года в том числе погружено:

каменного угля – 11,6 млн тонн (+10,9%);

руды железной и марганцевой – 3,5 млн тонн (+13,2%);

строительных грузов – 1,1 млн тонн (-14,7%);

зерна – 669,5 тыс. тонн (-4,6%);

руды цветной и серного сырья – 381 тыс. тонн (-9,7%);

лома черных металлов – 175,5 тыс. тонн (+2,6%);

нефти и нефтепродуктов – 146,5 тыс. тонн (-23,9%);

лесных грузов – 50,6 тыс. тонн (-35,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 37,1 тыс. тонн (-26,4%).

По оперативной информации, в октябре 2024 года погружено 2,1 млн тонн различных грузов, что на 0,8% выше показателя октября предыдущего года.

Грузооборот за это же время составил 25,8 млрд тонно-км (-3,7%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он снизился на 4,2% и составил 31,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.