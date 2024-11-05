Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – октябре 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге составила более 20,1 млн тонн

2024-11-05 09:48
В январе – октябре 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге составила более 20,1 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 20,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя января – октября предыдущего года на 4,4%.

Грузооборот с начала 2024 года составил 263,7 млрд тарифных тонно-км (+2%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он вырос на 1,3% и составил 321,5 млрд тонно-км.

За 10 месяцев 2024 года в том числе погружено:

  • каменного угля – 11,6 млн тонн (+10,9%);
  • руды железной и марганцевой – 3,5 млн тонн (+13,2%);
  • строительных грузов – 1,1 млн тонн (-14,7%);
  • зерна – 669,5 тыс. тонн (-4,6%);
  • руды цветной и серного сырья – 381 тыс. тонн (-9,7%);
  • лома черных металлов – 175,5 тыс. тонн (+2,6%);
  • нефти и нефтепродуктов – 146,5 тыс. тонн (-23,9%);
  • лесных грузов – 50,6 тыс. тонн (-35,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 37,1 тыс. тонн (-26,4%).

По оперативной информации, в октябре 2024 года погружено 2,1 млн тонн различных грузов, что на 0,8% выше показателя октября предыдущего года.

Грузооборот за это же время составил 25,8 млрд тонно-км (-3,7%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он снизился на 4,2% и составил 31,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru