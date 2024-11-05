В январе – октябре 2024 года погрузка на Забайкальской железной дороге составила более 20,1 млн тонн

По оперативной информации, в январе – октябре 2024 года на Забайкальской железной дороге погружено более 20,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя января – октября предыдущего года на 4,4%.
Грузооборот с начала 2024 года составил 263,7 млрд тарифных тонно-км (+2%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он вырос на 1,3% и составил 321,5 млрд тонно-км.
За 10 месяцев 2024 года в том числе погружено:
По оперативной информации, в октябре 2024 года погружено 2,1 млн тонн различных грузов, что на 0,8% выше показателя октября предыдущего года.
Грузооборот за это же время составил 25,8 млрд тонно-км (-3,7%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он снизился на 4,2% и составил 31,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.