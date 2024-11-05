Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

C начала года на Горьковской железной дороге перевезено почти 34 млн пассажиров

2024-11-05 09:32
Почти 34 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – октябре 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – почти 7,9 млн (+4,8%), в пригородном сообщении – более 26 млн (+4,1%).

Пассажирооборот за 10 месяцев 2024 года составил почти 9,2 млрд пасс.-км (+6,1%), в том числе в дальнем следовании – около 8 млрд пасс.-км (+6%), в пригородном сообщении – более 1,2 млрд пасс.-км (+6,3%).

В октябре 2024 года на Горьковской железной дороге было отправлено более 3,4 млн пассажиров (+8,4% к октябрю 2023 года), в том числе порядка 733 тыс. – в дальнем следовании (+5,9%), почти 2,7 млн – в пригородном сообщении (+9,1%).

Пассажирооборот в октябре составил 808 млн пасс.-км (+0,8%), в том числе в дальнем следовании – 695 млн пасс.-км (+0,9%), в пригородном сообщении – 113 млн пасс.-км (на том же уровне), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

