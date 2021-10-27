Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала августа на Горьковской железной дороге оформлено более 23 тыс. билетов по «семейному» тарифу

2021-10-27 13:59
С начала августа 2021 года для семей с детьми действует специальное предложение на проезд в купейных и плацкартных вагонах по всей сети железных дорог России. В рамках данной акции в августе-октябре 2021 года на вокзалах и станциях Горьковской магистрали было реализовано 23,5 тыс. проездных документов.

Наибольшей популярностью акция пользуется у жителей Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Кирова и Шумерли (Республика Чувашия).

Билеты по льготному тарифу семьи с одним или несколькими детьми смогут покупать до конца 2021 года. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Снижение стоимости проезда в купейном вагоне составляет до 40%

Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Напомним, что с 1 октября 2021 года оформить билеты по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Их можно приобрести на сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Для получения скидки необходимо при оформлении проездного документа перейти в раздел «Выбор тарифа», а затем поставить галочку в поле «Семейный». Расчет стоимости будет осуществляться автоматически, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

