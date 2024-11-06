Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – октябре 2024 года со станций Дальневосточной магистрали отправлено 9,7 млн человек

2024-11-06 09:59
В январе – октябре 2024 года со станций Дальневосточной магистрали отправлено 9,7 млн человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года со станций ДВЖД отправлено 9,7 млн пассажиров (+3,6% к аналогичному периоду прошлого года), из них в пригородных поездах – более 6,2 млн (+3,9%), в поездах дальнего следования – 3,5 млн (+3,1%).

Пассажирооборот в январе – октябре увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 2,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 341,8 млн пасс.-км (+3,7%), в дальнем следовании более – 2,1 млрд пасс.-км (+3,4%).

В октябре 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 1 млн человек (на уровне прошлого года), из них в пригородных поездах – 680 тыс. (+1,2%), в поездах дальнего следования – 337 тыс. (на уровне прошлого года).

Пассажирооборот в октябре 2024 года достиг уровня прошлого года и составил почти 225 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35,4 млн пасс.-км (+1,3%), в дальнем следовании – более 189,4 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru