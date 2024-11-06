В январе – октябре 2024 года со станций Дальневосточной магистрали отправлено 9,7 млн человек

В январе – октябре 2024 года со станций ДВЖД отправлено 9,7 млн пассажиров (+3,6% к аналогичному периоду прошлого года), из них в пригородных поездах – более 6,2 млн (+3,9%), в поездах дальнего следования – 3,5 млн (+3,1%).

Пассажирооборот в январе – октябре увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 2,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 341,8 млн пасс.-км (+3,7%), в дальнем следовании более – 2,1 млрд пасс.-км (+3,4%).

В октябре 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 1 млн человек (на уровне прошлого года), из них в пригородных поездах – 680 тыс. (+1,2%), в поездах дальнего следования – 337 тыс. (на уровне прошлого года).

Пассажирооборот в октябре 2024 года достиг уровня прошлого года и составил почти 225 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35,4 млн пасс.-км (+1,3%), в дальнем следовании – более 189,4 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.