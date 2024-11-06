За 10 месяцев текущего года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили свыше 22 тыс. человек

09:50

Посетителями и гостями Музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе – октябре 2024 года стали более 22 тыс. человек. Для них было организовано 826 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетили:

открытую площадку «Паровозы России» – 8,3 тыс. человек (организовано 217 экскурсий);

музей в Нижнем Новгороде – 4,9 тыс. человек (организовано 120 экскурсий);

музей в Ижевске – 4,6 тыс. человек (организовано 240 экскурсий);

музей в Кирове – 2,2 тыс. человек (организовано 130 экскурсий);

музей на станции Лянгасово – 2,2 тыс. человек (организовано 119 экскурсий).

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до станции Нижний Новгород-Сортировочный железнодорожные музейные площадки в Нижнем Новгороде смогли посетить 1,1 тыс. человек.

История магистрали отражается в экспозициях. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

В фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.