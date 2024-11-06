Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 10 месяцев текущего года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили свыше 22 тыс. человек

2024-11-06 09:50
За 10 месяцев текущего года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили свыше 22 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Посетителями и гостями Музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе – октябре 2024 года стали более 22 тыс. человек. Для них было организовано 826 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетили:

  • открытую площадку «Паровозы России» – 8,3 тыс. человек (организовано 217 экскурсий);
  • музей в Нижнем Новгороде – 4,9 тыс. человек (организовано 120 экскурсий);
  • музей в Ижевске – 4,6 тыс. человек (организовано 240 экскурсий);
  • музей в Кирове – 2,2 тыс. человек (организовано 130 экскурсий);
  • музей на станции Лянгасово – 2,2 тыс. человек (организовано 119 экскурсий).

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до станции Нижний Новгород-Сортировочный железнодорожные музейные площадки в Нижнем Новгороде смогли посетить 1,1 тыс. человек.

История магистрали отражается в экспозициях. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

В фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетителям рассказывают о том, как зарождалось мировое и отечественное паровозостроение, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru